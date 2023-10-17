Ordu'da feci kaza: Aynı aileden 3 ölü

Ordu'da Necmi Şeker yönetimindeki TIR, Akkuş ilçesi Yukarıdüğencili Mahallesi mevkisinde Samet Kocakoç idaresindeki otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü ile babası Mustafa, annesi Güllü Kocakoç olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşleri İsmail Kocakoç, Halime Tonkal ile yeğeni Abdurrahman Tonkal yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri yarın Akkuş ilçesinin Koçcuvaz Mahallesi'nde toprağa verilecek.



Öte yandan kazada ölen Mustafa ve Güllü Kocakoç'un İstanbul'daki diğer oğullarının nişan töreninden dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.

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