Ordu'da feci ölüm: Bakım için çıktığı elektrik direğinden yere çakıldı
Ordu'da bakım için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden yere düşen Bayram Güneş yaşamını yitirdi.
Ordu'da elektrik dağıtım şirketinde çalışan Bayram Güneş (38), Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki elektrik direğine çıkarak yaşanan arızaya müdahale etmek istedi.
Bu sırada dengesini kaybeden Güneş, yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü.
Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güneş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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