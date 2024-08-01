Ordu’da fındık hasadı başladı

Ordu'da bu yıl sahil kesimlerinde fındık hasadı erken başladı. Sıcak havadan dolayı hasatta zorlandıklarını belirten üreticiler, fiyatların açıklanmasını talep ettiler.

Ordu’da fındık hasadı başladı

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından olan , bazı kesimlerde olgunlaştı.

Altınordu ilçesinin Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı Mahallelerinde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını yapmaya başladı.

Üreticiler hava sıcaklıklarının hasadı zorlaştırdığını, fiyatların ise açıklanması gerektiğini söylediler.

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