Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık topladığı sırada yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da fındık toplarken yamaçtan düşen kişi öldü

İkizce ilçesine bağlı Aşağı Kaynartaş Mahallesi'ndeki eğimli arazide toplayan Hüseyin Korkmaz (70), dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlanarak dere yatağına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Korkmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Korkmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

