Ordu'da "goruk" fındık tartışması

Gölköy ilçesi Bayıralan Mahallesi'nde halk arasında "goruk" olarak bilinen içi boş fındık almaya gelen 3 kişi, Durdane Akyüz'ün yanına gitti.
Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden 2'si, yaşlı kadını dövdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan Akyüz, ilk müdahalesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, olaya çalışmasını sürdürüyor.
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