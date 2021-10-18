Ordu'da hasta yakınları doktora saldırdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde özel bir hastanede görevli doktor, hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Haberler - İHA 18.10.2021 - 10:44

Ordu'da hasta yakınları doktora saldırdı

İlişkili Haberler

Doktor, kendisini tehdit edeni, çocuklara bilgisayar alınca affetti

Doktor, kendisini tehdit edeni, çocuklara bilgisayar alınca affetti

Hastane bahçesinde doktora bıçaklı saldırı

Hastane bahçesinde doktora bıçaklı saldırı

Ordu'da bulunan özel bir hastanede iddialara göre hasta yakını olan baba oğul, N.A ve N.C.A, acil serviste görevli doktor K.G. ile “Kendi hastalarıyla ilgilenmiyor” diyerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul iddiaya göre görevli doktora yumruklarla saldırdı.

Olayın büyümesiyle hastane güvenliği ve çevredekiler müdahale ederek tarafları ayırdı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri baba ve oğlu gözaltına alırken, şiddet gören doktor ise tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...