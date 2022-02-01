Ordu'da heyelan: 14 ev tahliye edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde heyelan nedeniyle 14 ev tahliye edildi.



İnkur Mahallesi Kabadayı Küme Evleri mevkisinde, yağmur ve kar yağışının ardından heyelan meydana geldi.



Bazı evlerin hasar görmesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası Yılmaz Çakır ve Ayşe Güneş'e ait iki ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.



Ekiplerin, risk taşıyan diğer evlerle ilgili başlattığı teknik inceleme sonrası 12 evin daha tahliye edilmesi kararı alındı.



Vatandaşların bir kısmı akrabalarının yanına, bir kısmı da ilçedeki misafirhanelere yerleştirildi.



"36 VATANDAŞIMIZI GÜVENLİ YERLERE TAŞIDIK"



Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda​​​​​​​, İnkur Mahallesi'nde meydana gelen heyelandan 14 evin etkilendiğini belirterek, "Can kaybı ve yaralımız yok şükür. Burada yaşayan 36 vatandaşımızı jandarmamız refakatinde güvenli yerlere taşıdık. Devletimizin tüm imkanları ile yöre insanımızın yanındayız. Gereğini yapıyoruz" dedi.



Öte yandan, tahliye edilen yapı sahiplerine, bir defaya mahsus olmak üzere 22 biner lira kira yardımı yapılacağı bildirildi.



İnkur Mahallesi Muhtarı Ömer Yıldırım, gazetecilere, söz konusu mevkide son 1,5 ay içerisinde meydana gelen heyelanlarda 14 evin hasar gördüğünü söyledi.



Boşaltılan evlerin duvarlarında çatlaklar olduğunu belirten Yıldırım, evleri boşaltılan ailelere kira yardımı yapıldığını sözlerine ekledi.