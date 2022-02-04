Ordu'da iki kardeş yangın kurbanı

Ordu'nun Korgan ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında, 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi.

Haberler - DHA 04.02.2022 - 13:58

Ordu'da iki kardeş yangın kurbanı

'nun Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'nde Alantepe ailesine ait ahşap evde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Çalışmaların ardından evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları Yaman (8) ve Eymen Alantepe (4) kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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