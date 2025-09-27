Ordu'da iki katlı ahşap evde yangın

Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin uzun ve yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.