Ordu’da iki katlı metruk ev yandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, edinilen bilgiye göre, binadan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.