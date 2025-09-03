Ordu'da inşaat kazası: 1 kişi yaralandı

Olay, ilçede yapımı devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Ünye Kültür Merkezi inşaatında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmalarının devam ettiği kültür merkezinin dış cephe kısmında bulunan iskelede fenalaşan Bayram Duduk (28), bir anda yere düştü.

Çevredeki arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabasıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralı işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

