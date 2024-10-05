Ordu'da iş yerine silahlı saldırı

Kaledere Mahallesi Arzanoğlu Caddesi üzerinde bir gıda firması önünde motosikletleriyle gelen 2 şüpheli, gıda firmasına peş peşe ateş etmeye başladı.

Bu sırada firma içerisinde bulunan iş yeri sahipleri de kaçan şüphelilerin arkasından koşarak silahla karşılık verdi.

BOŞ KOVAN BULUNDU

Gerçekleşen silahlı olayın ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerini şeritle kapattı.

Kaçan şahısların düşürdüğü öğrenilen alanda bir içerisinde 5 mermi bulunan şarjör, 2 adet mermi ve bir adet boş kovan bulundu.