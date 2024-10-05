Ordu'da iş yerine silahlı saldırı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerine peş peşe silahlarla ateş açıldı. Olayda yaralanan veya can kaybı olmazken polis kaçan şüpheliler için arama çalışması başlattı.
Kaledere Mahallesi Arzanoğlu Caddesi üzerinde bir gıda firması önünde motosikletleriyle gelen 2 şüpheli, gıda firmasına peş peşe ateş etmeye başladı.
Bu sırada firma içerisinde bulunan iş yeri sahipleri de kaçan şüphelilerin arkasından koşarak silahla karşılık verdi.
BOŞ KOVAN BULUNDU
Gerçekleşen silahlı olayın ardından Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerini şeritle kapattı.
Kaçan şahısların düşürdüğü öğrenilen alanda bir içerisinde 5 mermi bulunan şarjör, 2 adet mermi ve bir adet boş kovan bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem