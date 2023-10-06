Ordu'da kaçak kazıya 12 gözaltı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, İ.K. (58), Y.K. (50), O.K. (26), S.S. (23), M.M. (47), S.K. (43), E.K. (48), E.Ö. (42), Y.D. (72), O.K. (24), İ.K. (33) ve M.T.T'yi (42) izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.



Şüphelilerle birlikte kepçe, 3 pikap, 7 el yapımı patlayıcı kapsül, 2 tabanca ve şarjörü, 57 tabanca fişeği, dedektör, 5 lisanssız telsiz, telsiz şarj cihazı, jeneratör, gaz maskesi, el dürbünü, lazer metre, 3 powerbank, kafa feneri, pusula, 21 muhtelif kazı malzemesi ve kazı alan krokisi ele geçirildi.



Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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