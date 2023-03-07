Ordu'da kadın cinayeti: 4 çocuk annesine 10 bıçak darbesi

Komşuların ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, Yeliz Gültaş'ı özel bir hastaneye kaldırdı.

Gültaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

''ANNEMİZ ÖLMÜŞ''



Mahallede oturan Günay Keskin, "Balkonda oturuyordum; sabah kız çıkıp, 'İmdat' diyerek bağırdı. O sırada adam da evden çıktı, 'Sizden bıktım' dedi ve motosikletine binerek gitti. Çocuklar da içeri girip, 'Annemiz ölmüş' dedi" diye konuştu.



Polis motosikletiyle kaçan Muhammer Gültaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.