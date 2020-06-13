Ordu'da kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonun trafik ışıklarında duran TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA 13.06.2020 - 09:39

Ordu'da kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında Trabzon’a mobilya taşıdığı öğrenilen Ahmet Aksu idaresindeki kamyon, Günpınarı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde trafik ışıklarında duran Ebubekir Oluç'un kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü Ahmet Aksu kazada yaralanırken, yanında olduğu öğrenilen Adem Tara isimli vatandaş ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı, kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza edeniyle Samsun-Ordu karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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