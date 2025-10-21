Ordu'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Liseler Mahallesi’nde meydana geldi.

Seyfullah T., yönetimindeki 52 AFF 100 plakalı bir gıda toptancısı firmasına ait kamyonet ile Kerem A.’nın kullandığı 55 AB 314 plakalı hafif ticari araç, iki yolun kesişti noktada çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Kazada Kerem A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kerem A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.