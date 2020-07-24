Ordu’da karantina altına alınan yerleşim birimi sayısı 4’e çıktı

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni kararların alındığı belirtildi.



Bu kapsamda, Akkuş'un Yeşilköy Mahallesi için ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğüne işaret edilen açıklamada, “Korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde 23 Temmuz saat 24.00’ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.



Ordu’da halen Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi İskenli bölgesi, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi Dereyolu Sokak Güney mevkisi ve Tepe mevkisi ile Topluca Mahallesi Sarıahmet Sokak karantina altında bulunuyor.

DÜĞÜN, MEVLİD VE CENAZE DÜZENLEMESİ

Ordu’da düğün, nişan gibi etkinliklerin 3 saati geçmeyecek nitelikte yapılmasına, mevlid gibi dini törenlerin yapılmamasına, cenaze törenlerinin de az kişiyle yapılmasına karar verildi.



İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararına göre, mahallelerde veya sokaklarda yapılan gelin alma, kına dahil düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde mahalli özellikler dikkate alınmak suretiyle 2 saati açık alanlarda yapılacak nitelikte 3 saati geçmeyecek şekilde yapılmasına karar verildi.



Ayrıca mevlit gibi dini törenlerin sosyal mesafe koşullarının sağlanamayacağı kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılmamasına, açık alanlarda yapılacak törenlerde sosyal mesafe, kişisel hijyen kurallarına uyulmasına, mümkün olduğu kadar az kişiyle gerçekleştirilmesine ve mümkün olduğunca kısa tutulmasına karar verildi.



Hıfzıssıhha Kurulu, kalabalık ortamlarda korona virüs bulaşma riski artacağı gözönüne alınarak cenaze törenlerinin mümkün olduğunca az kişinin katılımı ile yapılmasının sağlanması, cenazelerin evlere götürülmemesi, sosyal mesafe ve maske takma konularında kurallara yönelik denetimlerin sıkılaştırılmasına karar verildiğini açıkladı.