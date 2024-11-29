Ordu'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı

İlçenin Akyazı Mahallesi'ndeki evinde kendisinin yanı sıra eşi Remziye ve oğlu Fırat T. de rahatsızlanan Kasım T, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.



İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Gelen sağlık ekipleri, Kasım, Remziye ve Fırat T'yi ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Bu kişilerin, kombi bacasından eve sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşıldı.

