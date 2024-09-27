Ordu'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi hayatını kaybetti

İlçenin Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Ali Bulat (23), ev arkadaşı tarafından evde hareketsiz vaziyette bulundu.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bulat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Memur olduğu öğrenilen Ali Bulat'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.