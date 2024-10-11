Ordu'da kaybolan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaybolan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

Ordu'da kaybolan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

İlçenin Karahasan Mahallesi'ndeki evinden dün ayrılan Selahattin Çakır'ın (82) geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Çakır'ın bulunması amacıyla jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucu Çakır'ın cansız bedeni, Kocabeli mevkiindeki bahçesinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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