Ordu'da korku dolu anlar: Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda saat 11.30 sıralarında N.K. (56), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ali Külünk'e (55) tabancayla ateş açtı.

Bacaklarından vurulan Külünk yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Külünk, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

N.K. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.