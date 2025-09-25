Ordu'da korku dolu anlar: Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, sokak ortasında tartıştığı Ali Külünk'ü silahla bacaklarından vurup yaraladı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda  saat 11.30 sıralarında N.K. (56), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Ali Külünk'e (55) tabancayla ateş açtı.

Bacaklarından vurulan Külünk yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Külünk, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

N.K. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

