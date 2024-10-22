Ordu'da kuvvetli sağanak: İstinat duvarı yıkılan ev boşaltıldı

Ordu'nun yüksek kesimli bölgelerinde etkili olan kar yağışı, orta ve sahil kesimlerinde sağanak şeklinde etkili oluyor.

Yağışların devam ettiği il genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün gece saatlerinde Perşembe ilçesine bağlı Kaleyaka Mahallesi Yumrutaş Sokak'ta yaşayan Yılmaz ailesinin evlerinin taş istinat duvarı, sağanak sonrası yaşanan heyelan nedeniyle yıkıldı.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ve İlçe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, gece saatlerinde istinat duvarının yıkıldığı bölgeye giderek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ev tedbir amaçlı boşaltılırken, aile ise güvenli bir noktaya taşındı.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, bölgede yapılacak inceleme ve çalışmaların ardından ailenin tekrar güvenli bir şekilde evlerinde ikamet etmelerini sağlayacak çalışmaları gerçekleştireceklerini belirtti.

AFAD ekipleri bölgede inceleme başlattı.