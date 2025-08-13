Ordu'da makineye sıkışan işçi ağır yaralandı

Ordu'nu Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir bentonit fabrikasında kutu paketleme işçisi olarak çalışan 26 yaşındaki Tevfik Emre Ateş’in kol ve göğüs kısmı, kutu paketleme makinesine sıkıştı.

İşçilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ateş’i sıkıştığı makineden mesai arkadaşları çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Tevfik Emre Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ateş, buradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ateş’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.