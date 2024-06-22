Ordu'da minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ordu'da minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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'nun Altınordu ilçesinde Beşir Çavaş (46) yönetimindeki minibüs, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara, ardından da beton aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Kerem Akköse (25), Zeynep Gazali Yüksel (42) ile Mervenur (31) ve Mustafa Öztürk (52) yaralandı.

Yaralılardan Mustafa Öztürk, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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