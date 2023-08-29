Ordu'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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