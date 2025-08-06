Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7'si ağır 16 yaralı
Ordu'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7'si ağır 16 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye-Çambaşı kara yolu üzeri Aydıntepe Mahallesi mevkiinde Arif Zengin yönetimindeki minibüs ile Metehan Doğru idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Süleyman Buğra Özyurt, Yasemin Deniz, Serpil Genç, Davut Moral, Şule Yılmaz, Nihal Çakır, Kadir Öz, Furkan Keskin, Sema Sarıoğlu, Fatma Gelen, Asiye Altun, Yasemin Aydın, Elmas Nazlı ve Sinem Sarıoğlu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 7'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Ordu