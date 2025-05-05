Ordu’da mutfak tüpü patladı, faciadan dönüldü

İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, tatil nedeniyle okulda kimsenin olmadığı sırada yemekhane bölümünde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yemekhane bölümünde incelemelerde bulundu. Tüp sızıntısından meydana gelen patlama sonrasında okulun camları, kapıları ve yemekhanenin büyük bir bölümü zarar gördü.



TATİL OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ



Yaşanan patlamada hafta sonu tatili nedeniyle okulda öğrenci olmamasının, muhtemel bir facianın önüne geçtiği belirtildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.