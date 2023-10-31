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Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu

Ordu'da üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu. Olayın ardından 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu
Foto: İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda, kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu.

Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.

Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda giderek, yetkililerden bilgi aldı.

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