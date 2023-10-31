Ordu'da öğrenci yurdunda asansör halatlar koptu

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda, kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu.



Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

Öğrenci yurdundaki asansör faciasında tutuklama Haberi Görüntüle İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.



Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda giderek, yetkililerden bilgi aldı. Yurtta kalan 60 öğrenci yemekten zehirlendi Haberi Görüntüle