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Ordu'da bir lisenin istinat duvarı çöktü.
Altınordu ilçesinde dün başlayan ve sabaha kadar devam eden yağış nedeniyle Şahincili Mahallesi'nde bulunan Ordu Anadolu Lisesi'nin spor salonunun üzerinde bulunduğu istinat duvarı çöktü.
Ders başlamadan sabah saatlerinde gerçekleşen çökme anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Olayda yaralanan olmazken okul tedbir amacıyla boşaltıldı. Okulda eğitim öğretime de yine tedbir amaçlı olarak ara verildi.
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