Ordu'da orman yangını (Müdahale sürüyor)

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topçam Mahallesi Güzelce mevkisinde ilk belirlemelere göre, yüksek gerilim hattının kopması sonrası orman yangını başladı.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Ordu Orman İşletme Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahalede bulunuyor.



Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının başladığı andan itibaren ekiplerin seferber olduğunu belirterek, "Havanın rüzgarlı ve bölgenin yamaç olması nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor" dedi.



Gül, yaklaşık 100 hektar ormanlık alanın yangından zarar gördüğünü tahmin ettiklerini dile getirdi. Gül, yangına 100 personelin 10 araçla müdahalede bulunduğunu aktardı.



Yangının yüksek gerilim hattının kopması sonrası çıktığını vurgulayan Gül, "Yangının yakın mahallelere sıçramaması için herkes canla başla çalışıyor. İnşallah kısa sürede sonuç alırız" diye konuştu.

