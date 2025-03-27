Ordu'da otomobil dere yatağına devrildi: İki kişi yaralandı

Selimiye Mahallesi'nde Irmak Çırpan (21) yönetimindeki 52 AL 631 plakalı otomobil, rampada geriye doğru kayarak Bülbül Deresi korkuluklarına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, dere yatağına devrildi.



Kazada sürücü Irmak ile yanındaki Damla Çırpan (20) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.