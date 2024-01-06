Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı: 3 kişi ağır yaralı

Ordu'da saat 13.00 sıralarında Mesudiye ilçesine bağlı Alan Mahallesi Mesudiye-Ordu Karayolu’nda 50 yaşındaki Aydın Yılmaz yoldaki buzlanma nedeniyle otomobilin kontrolünü yitirdi.



Kontrolden çıkan otomobil, 15 metreden dereye yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz ile yanındaki 44 yaşındaki Rüveyda Tuğba Yılmaz ve 16 yaşındaki Elif Esila Yılmaz, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.



Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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