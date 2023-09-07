Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı: 3 ölü

Ordu'nun İkizce ilçesi Devecik Mahallesi Çandır yolunda sabah saatlerinde bir aracın dereye yuvarlanması sonucu olay yerine 4 ayrı 112 Ambulans İstasyonundan sağlık ekipleri yönlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kazada 2 kişi olay yerinde, 8 aylık hamile kadın ise kaldırıldığı Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kadının bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi.
Araç içerisinden yaralı kurtarılan 2 kişi sevk edildikleri Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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