Ordu'da otomobil dereye yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun İkizce ilçesi Devecik Mahallesi Çandır yolunda sabah saatlerinde bir aracın dereye yuvarlanması sonucu olay yerine 4 ayrı 112 Ambulans İstasyonundan sağlık ekipleri yönlendirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kazada 2 kişi olay yerinde, 8 aylık hamile kadın ise kaldırıldığı Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Kadının bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi.



Araç içerisinden yaralı kurtarılan 2 kişi sevk edildikleri Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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