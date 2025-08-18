Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı.
Ordu Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi'nde M.L.'nin kullandığı kamyonet, kavşakta U.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü U.A. ve araçta bulunan dört kişi yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Ünye'deki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
