Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı.

Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı

Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi'nde M.L.'nin kullandığı kamyonet, kavşakta U.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü U.A. ve araçta bulunan dört kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Ünye'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

