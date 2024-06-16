Ordu'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi yaralandı

Ordu'da bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Ordu'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 kişi yaralandı

'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Galip Yetkin (59) yönetimindeki otomobil, Kirazdere Mahallesi'nde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Mert (15), Poyraz (9) ve Çınar Yetkin (12) ile Aynur Çakmak (77) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ordu'daki hastanelere kaldırıldı.

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