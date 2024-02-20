Ordu’da otomobilde 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ordu’da polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ile şarjörleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ordu’da otomobilde 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Karapınar Mahallesi’nde durdurulan bir araçta arama çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmada otomobil içerisinde 6 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara takılı halde şarjörler ele geçirildi. Konuyla ilgili M.Y. (46) ve M.K. (36) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adli mercilerce tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...