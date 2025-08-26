Ordu'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.
Polis ekipleri, Ordu'nun Ünye ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Aramada, 97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.T, C.Y. ve F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden T.T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, C.Y. ve F.A. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ordu
- Operasyon
- Uyuşturucu