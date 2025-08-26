Ordu'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Polis ekipleri, 'nun Ünye ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada, 97 gram sentetik ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.T, C.Y. ve F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden T.T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, C.Y. ve F.A. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

