Ordu'da sahte psikolog yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Zanlının katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.

Ordu'da sahte psikolog yakalandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen bir ihbarın ardından E.E.'nin (44) diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında E.E.’nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi’ndeki ''Bir Bilen Psikoloji'' adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada E.E.’nin, Ordu’da katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.

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