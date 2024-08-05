Ordu'da savcı ile restoran çalışanları arasında gerginlik: 1 kişi tutuklandı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde, Cumhuriyet savcısı ile restoran sahibi çalışanları arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olay ile ilgili bir kişi tutuklandı, bir kişi hakkında konutu terk etmeme kararı verildi, bir kişi ise serbest bırakıldı.

Ordu'da savcı ile restoran çalışanları arasında gerginlik: 1 kişi tutuklandı

Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası’nda bulunan bir ızgara salonuna dün akşam saatlerinde, Ünye ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle birlikte yemek yemek gitti.

İş yerinin yoğun olmasından dolayı garsonlar boş masa olmadığını ’15-20’ dakika içerisinde yer olabileceğini söyledi. Bu esnada Savcı Mücahit Şamil Koca, ailesi ile birlikte çevreyi dolaşarak, bir süre sonra yine aynı iş yerine geldi. İçeride boş masa olduğunu ancak garsonların ‘rezerve’ demesi üzerine, iddiaya göre garsonlar ve savcı arasında tartışma çıktı.

Ordu'da savcı ile restoran çalışanları arasında gerginlik: 1 kişi tutuklandı - 1

9 AYLIK BEBEK OLAY ESNASINDA DARBE ALDI

Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Koca’nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İş yeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 3 kişiden Erkan G. tutuklandı, Abdüssamed A. hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi, Ercan G. ise ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN KINAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı kınadı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"'nun Aybastı ilçesindeki bir restoranda fiziksel saldırıya uğrayan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyor, bir daha böyle üzücü olayların tekrar etmemesini diliyorum."

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