Ordu'da sebze ve meyve yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde devrilen sebze ve meyve yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Anadolu Ajansı 05.04.2020 - 16:01

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Samsun'dan Trabzon istikametine giden Hasan Okur yönetimindeki sebze ve meyve yüklü TIR, Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı'nda devrildi. 

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtaki meyve ve sebzelerin çevreye saçıldığı kaza nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Görevliler ve çevredekilerin yardımıyla kasalara doldurulan sebze ve meyveler, yol kenarına taşındı.

TIR'ın çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

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