Ordu'da seri katilin cep telefonundan kurbanların fotoğrafları çıktı

Ordu'da 13 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cep telefonundaki inceleme tamamlandı. Şüphelinin kurbanlarını öldürmeden önce fotoğraflarını çektiği belirlendi.

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Ordu'da 13 kişinin ölümünde şüpheli durumda bulunan ve tutuklu yargılanan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (45) cep telefonunda yapılan kriminal incelemede ölen kurbanlara ait fotoğraflar bulundu.

İddiaya göre Mehmet Ali Çayıroğlu köylüleri bayıltıp hayvanlara el koyuyor evlerde yaşayanları yangın çıkararak ya da zehirleyerek öldürüyordu. Daha sonra evdeki av tüfeği, tabanca ve cep telefonlarını çalıyordu. Daha önce 8 cinayet işlediği kesinleşen Çayıroğlu'nun aynı yöntemle 5 kişiyi daha öldürdüğü belirlendi.

Çayıroğlu'na yardım eden bir kişi daha tutuklu yargılanıyor.

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