Ordu'da seri katilin telefonundan kurbanların fotoğrafları çıktı

Ordu ve Samsun'da ölen 12 kişinin ölümünde şüpheli durumda bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (45) cep telefonunda yapılan kriminal incelemede ölen 12 kurbana ait fotoğraflar bulundu.



İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018 tarihinde Samsun’da işlediği iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, çok sayıda sabıkası bulunmakla birlikte şu an tutuklu durumda.



Çayıroğlu’nun, Ordu'nun Akkuş ilçesinde bulunan evine baskın düzenledi. Baskında, kaçırıldığı belirlenen 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 3 adet av tüfeği, 4 adet cep telefonu ve ölenlere ait çok sayıda eşya bulundu.



Şüphenin evinde bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken kurbanlara ait olduğu ortaya çıkan cep telefonları incelemeye alındı.

KAMUFLAJLI EVDEN AYRILMIŞ



Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun işlediği öne sürülen seri cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, köydeki evine kurduğu güvenlik kamerasına ait görüntüler mercek altına alındı.

Yapılan inceleme sonunda, Çayıroğlu’nun şüpheli olduğu olaylardan 5’inin yaşandığı tarihlerde gece yarısı, evden üzerine kamuflaj kıyafet giyip, eline fener alıp çıktığı, sabah saatlerinde de geri döndüğü belirlendi.

Çayıroğlu’nun, kurbanlarının evlerine ormanlık alandan gittiği ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca şüphelinin kurbanlardan çaldığı av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve eşyaları evine taşıdığı da görüldü.



CEP TELEFONUNDAN KURBANLARININ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI



Mehmet Ali Çayıroğlu’na ait cep telefonunun kriminal incelemesinde kurbanlara ait fotoğraflar bulundu. Yapılan incelemede, şüphelinin öldürmeden kurbanlarının fotoğraflarını çektiği belirlendi.



Öte yandan ele geçirilen 3 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 4 adet cep telefonunun öldürülenlerden çalındığı, savcılık soruşturmasında delillerle kesinleşti.



Tüm delillere rağmen suçlamaları kabul etmeyen Çayıroğlu'nun, yaşlı ve yalnız yaşayan kurbanları seçtiği, bu kişiler ile önce hayvan pazarlığı yaptığı, daha sonra evlerine giderek, plastik kelepçe takıp gazla zehirlediği ardından da evleri ateşe verdiği öne sürülüyor. Şüphelinin, hayvanları çalıp, keserek şarküteride sattığı iddia ediliyor.



ÇAYIROĞLU'NUN BAĞLANTISI OLDUĞU ÖLÜMLER



Mehmet Ali Çayıroğlu’nun bağlantısı olduğu iddia edilen cinayetler serisinin ilki 10 Şubat 2018'de Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde yaşandı. Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), gece evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Sevim Semiz'in av tüfeği, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 24 Şubat 2018'de, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri- Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı.



3 Mayıs 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde, Şeker Köseoğlu kayboldu. Köseoğlu'nun, olaydan 1 hafta sonra cansız bedeni, ormandaki dere yatağında bulundu. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi. Şeker Köseoğlu’nun tabanca ile boyun bölgesinden vurulduğu belirlendi.



13 Temmuz 2018'de, Ordu'da Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu. 22 Temmuz 2018'de, Akkuş'a bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş ile hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.



31 Temmuz 2018'de, Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai- Ümit Türedi çifti, zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı tabanca Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.