Ordu’da sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarında başlatılan yol seferberliği sürüyor. Belirli bir plan ve program çerçevesinde mahalleleri konfor ile buluşturan ekipler, Çamaş ilçesinde 4 mahalleye hitap eden ve Gürgentepe ilçesine de alternatif bağlantı sağlayan güzergahı asfalt ile buluşturuldu. Toplam uzunluğu 3,2 kilometre olan güzergahta çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yıllardır modern bir ulaşımın özlemini çektiğini belirten vatandaşlar, "Yıllardır yolumuz yoktu. Bu yola büyük bir özlem duyuyorduk. Başkanımız Hilmi Güler’den Allah razı olsun. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi 6,5 yıllık süre içerisinde Çamaş ilçesinde toplamda 73 kilometre uzunluğunda yolu modern görünüme kavuşturdu.