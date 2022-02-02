Ordu'da silahla vurulan köpek tedaviye alındı

Ordu'da silahla yaralanan köpek hayvan hastanesine kaldırıldı.



Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan köpeği gören vatandaşlar durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, köpeği alarak Altınordu ilçesindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi bünyesinde kurulan Hayvan Hastanesi'ne götürdü.



Yaralı köpeğin burada tedavisine başlandı.



Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, AA muhabirine, köpeğin röntgen çekimlerinin tamamlandığını belirterek, ilk tespitte köpeğin vücudunda çok sayıda saçma bulunduğunu ifade etti.



Köpeğin yoğun bakımda olduğunu kaydeden Okutucu, bugün köpeğin hastanede görevli veteriner hekimler tarafından ameliyata alınacağını söyledi.