Ordu'da sobadan sızan gaz iki can aldı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ilışar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin (70) ve Dursene Sevim (67) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz buldukları çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.



Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cenazeleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

