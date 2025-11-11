Ordu'da taş ocağında göçük: 2 kişi tutuklandı

5 Kasım tarihinde saat 16.30 sıralarında taş ocağında meydana gelen olayda iş makinesi operatörü Burak Kilci ile kamyon şoförü Ahmet Şahin (75) göçük altında kalmıştı.

Olay günü yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ahmet Şahin'i arama çalışmalarına ise zemindeki hareketlilik ve bölgenin riskli olması nedeniyle ara verilmişti.

Olayın ardından Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.’yi gözaltına aldı.



Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket sahibi Osman D. ve sorumlu müdür Erdi Temel Ö. "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan enkaz altında kalan ve ulaşılamayan Ahmet Şahin isimli kamyon şoförünün bulmak için Ankara'dan gelecek olan ekip ile aramalara devam edileceği öğrenildi.