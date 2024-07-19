Ordu'da trafik denetimi: Bir haftada 16 bin araç kontrol edildi

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 48 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 45 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 115 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 38 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 71 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 546 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 34 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 106 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 362 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.



Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 849 araç kontrol edildi, 2 bin 629 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 30 araç trafikten men edildi ve 45 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

