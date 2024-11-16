Ordu'da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Ordu'da trafik kazası: 5 yaralı
Fotoğraf: Arşiv

Samsun yönünden istikametine seyir halinde olan Abdullah Yalçın (36) yönetimindeki otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar Kavşağı'nda, Ahmet Emir Sönmez (19) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle 52 ADR 687 plakalı otomobilde bulunan sürücünün eşi Sevil (37) ve çocukları İsmail Aras (10) ile Arya Naz (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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