Ordu'da trafik kazası - TIR'a çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Ordu'nun Doğanköy Mahallesi’nde Ordu Çevre Yolu’ndan Giresun istikametine seyir halinde olan otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında park halinde olan TIR'ın önündeki sürücü Ahmet Karatekin’e çarptı. Yolda savrulan otomobil, ardından yine park halindeki yabancı plakalı TIR'ın altına girdi.



Ordu'da TIR'a çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mahmut ile eşi Selma Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan TIR sürücüsü Ahmet Karatekin de sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulansla kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Öztürk çiftinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.



HIZ KADRANI 170'DE TAKILI KALDI



Öte yandan hurdaya dönen otomobilin hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya başladı.